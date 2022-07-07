Bade İşçil plajın yıldızı oldu! Kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı
Oyuncu Bade İşçil, Bodrum'da sezonu açtı. Plajda görüntülenen ünlü oyuncu, bol bol güneşlenip denizin tadını çıkardı.
Ezel, Kuzey Güney, Ufak Tefek Cinayetler ve son olarak Aşk 1O1 dizisinde rol alan oyuncu Bade İşçil, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.
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38 yaşındaki Bade İşçil, Malkoç Sualp ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Azur ile önceki gün Türkbükü'nde bir plajda görüntülendi.
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, bir süre şezlongda güneş banyosu yapan Bade İşçil, serinlemek için kendisini Bodrum'un serin sularına bıraktı.
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Bol bol yüzüp, denizin tadını çıkaran İşçil, muhabirleri fark edince el sallayarak selam vermeyi ihmal etmedi.
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