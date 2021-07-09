Bade İşçil tatilde görüntülendi
Yaklaşık üç yıldır ekranlardan uzak olan oyuncu Bade İşçil, eski eşi Malkoç Süalp’tan olan oğlu Azur ile birlikte tatil yaparken görüntülendi.
Bade İşçil, 2013 yılında dünyaevine girip 2016'da boşandığı iş insanı Malkoç Sualp ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Azur ile Bodrum tatiline devam ediyor.
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Önceki gün yedi yaşındaki oğlu ile Yalıkavak’ta bir iskelede görüntülenen 37 yaşındaki oyuncu, denizin ve güneşin tadını çıkardı.
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Azur’un site içerisindeki arkadaşlarıyla zaman geçiren Bade İşçil, formda görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.
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İskeleden çivileme diye tabir edilen şekilde suya atlayıp, çocuklar gibi eğlenen oyuncu, daha sonra güneşlendi.
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