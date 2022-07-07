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Bade İşçil tatilde görüntülendi

Bade İşçil, her yaz müdavimi olduğu Bodrum’da güneşlenirken ve denize girerken görüntülendi.

Bade İşçil tatilde görüntülendi - Resim: 1

Bade İşçil, önceki gün her yaz müdavimi olduğu Bodrum'da tatil sezonunu açtı. Oyuncu Türkbükü'nde bir beach'te görüntülendi.

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Bade İşçil tatilde görüntülendi - Resim: 2

Bir süre şezlongta güneşlenen İşçil, sıcak havaya daha fazla dayanamayıp kendini Bodrum'un serin sularına bıraktı.

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Bade İşçil tatilde görüntülendi - Resim: 3

Bol bol yüzüp denizin tadını çıkaran İşçil, kendisini görüntüleyen muhabirleri fark edince el salladı.

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Bade İşçil tatilde görüntülendi - Resim: 4

Daha sonra denizden çıkan 38 yaşındaki oyuncu fit vücudu ve güzelliği ile göz doldurdu.

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