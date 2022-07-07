Bade İşçil tatilde görüntülendi
Bade İşçil, her yaz müdavimi olduğu Bodrum’da güneşlenirken ve denize girerken görüntülendi.
Bade İşçil, önceki gün her yaz müdavimi olduğu Bodrum'da tatil sezonunu açtı. Oyuncu Türkbükü'nde bir beach'te görüntülendi.
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Bir süre şezlongta güneşlenen İşçil, sıcak havaya daha fazla dayanamayıp kendini Bodrum'un serin sularına bıraktı.
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Bol bol yüzüp denizin tadını çıkaran İşçil, kendisini görüntüleyen muhabirleri fark edince el salladı.
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Daha sonra denizden çıkan 38 yaşındaki oyuncu fit vücudu ve güzelliği ile göz doldurdu.
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