Bahar Candan fena yakalandı

ÖPÜŞÜRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Gazete Magazin'de yer alan görüntüde, Bahar Candan'ın kendisinden yaşça büyük bir adamla bir mekanın önünde öpüşüyor. Candan'ın görüntülendiğini fark eden güvenlik görevlileri, basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı. Kimliği bilinmeyen adamla samimi şekilde görüntülenen Candan, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.