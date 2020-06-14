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  3. 14 Haziran 2020 15:37

Bahar Candan iğne ipliğe döndü!

Bir döneme damgasını vuran İşte Benim Stilim adlı moda programıyla tanınan Bahar Candan, sosyal medyada yaptığı paylaşımla adından söz ettirmeyi başardı.

Bahar Candan iğne ipliğe döndü!

Moda programı 'İşte Benim Stilim'de konuşmaları ve tartışmalarıyla yarışmanın en çok konuşulan ismi olan Bahar Candan'ın eski halinden eser kalmadı.

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Bahar Candan iğne ipliğe döndü!

22 yaşındaki Candan, yaptırdığı estetik operasyonlar ve verdiği kilolarla bambaşka birine dönüştü.

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Bahar Candan iğne ipliğe döndü!

Bahar Candan karantina döneminde fazla kilolarından kurtulup bir deri bir kemik kaldı. Ancak bazı kullanıcılar ise Candan'ın bu halinin photoshop olduğunu iddia ediyor.

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Bahar Candan iğne ipliğe döndü!

Candan'ın yaptığı paylaşımlar ise herkesi hayretler içerisinde bırakıyor. Dekolteli mini elbiseli son pozunda göğüs frikiği veren Candan'a takipçilerinden olumsuz yorum yağdı.

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