Bahar Candan iğne ipliğe döndü!
Bir döneme damgasını vuran İşte Benim Stilim adlı moda programıyla tanınan Bahar Candan, sosyal medyada yaptığı paylaşımla adından söz ettirmeyi başardı.
Moda programı 'İşte Benim Stilim'de konuşmaları ve tartışmalarıyla yarışmanın en çok konuşulan ismi olan Bahar Candan'ın eski halinden eser kalmadı.
22 yaşındaki Candan, yaptırdığı estetik operasyonlar ve verdiği kilolarla bambaşka birine dönüştü.
Bahar Candan karantina döneminde fazla kilolarından kurtulup bir deri bir kemik kaldı. Ancak bazı kullanıcılar ise Candan'ın bu halinin photoshop olduğunu iddia ediyor.