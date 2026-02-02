Bahar Candan intihar mı etti ? Evinde baygun halde bulundu
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın ardından kardeşi Bahar Candan'ın da evinde intihar ettiği iddia edildi. Bahar Candan'ın annesine "Ablamın yanına gitmek istiyorum" yazılı bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı.
Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, 'dolandırıcılık ve kara para aklama' suçlamasıyla yargılanmış, ardından da tutuklanarak cezaevinde gönderilmişti. Anoreksiya hastalığı teşhisi konulan ve hastalık sonucu, ani kilo kaybı ve yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilmiş ancak 23 kiloya kadar düşen ve kaldırıldığı hastanenin yoğun bakımında tedavi gören 30 yaşındaki fenomen Nihal Candan hayatını kaybetmişti.
Bir döneme damga vuran moda programlarıyla tanınan ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Bahar Candan, ablasının kaybıyla yıkılmıştı.
Ablasının vefatının ardından zor günler geçirdiği öğrenilen Bahar Candan, önceki gece annesi Umut Candan'a attığı mesajla endişe yarattı.
Posta gazetesinin haberine göre "Ablamın yanına gitmek istiyorum" ifadelerini kullanan Candan'ın, ardından çok sayıda ilaç aldığı iddia edildi. Annenin durumu fark ederek haber vermesi üzerine sağlık ekipleri, Bahar Candan'ı yaşadığı rezidansta bilinci kapalı halde buldu.