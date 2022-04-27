Bahar Candan kendisine gelen ''saçma sapan'' teklifi açıkladı

Lüks yaşantısıyla dikkat çeken fenomen Bahar Candan, “Arkadaşım yok. Onları parayla elde etmeye çalıştım. Beni suiistimal etmelerine bile izin verdim. Ama onlar benimle hiç arkadaş olmuyorlar. Arkadaş ilanı verdiğimde, bana özgeçmiş yolladıklarında ‘Senin masan bile oluruz, biz eğiliriz, üzerimize çay koyarsın’ diyorlar.