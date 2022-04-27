Bahar Candan kendisine gelen ''saçma sapan'' teklifi açıkladı
Bir moda programıyla üne kavuşan Bahar Candan sık sık arkadaşının olmamasında şikayet ediyordu. Arkadaş arıyorum diye ilan verdiğini anlatan Bahar Candan, gelen yanıtları şaşkınlıkla anlattı.
Bahar Candan'ı artık duymayan yoktur. Bir moda programıyla üne kavuşan Candan son günlerde skandallarla anılıyor. Fenomen isim katıldığı bir programda ise yalnızlıktan şikayet etti.
Travmalarıyla ilgili soru üzerine “Benim travmam Lidyalıların parayı bulması. Artık insanlar parayla ruhlarını satmaya başladı” diyen Bahar Candan, hiç arkadaşı olmadığını söyledi.
Lüks yaşantısıyla dikkat çeken fenomen Bahar Candan, “Arkadaşım yok. Onları parayla elde etmeye çalıştım. Beni suiistimal etmelerine bile izin verdim. Ama onlar benimle hiç arkadaş olmuyorlar. Arkadaş ilanı verdiğimde, bana özgeçmiş yolladıklarında ‘Senin masan bile oluruz, biz eğiliriz, üzerimize çay koyarsın’ diyorlar.
Benimle toplumda belli bir tanınmışlık elde ediyorlar. Takipçi sayıları artıyor, para kazanıyor ve sonra benden gidiyorlar. Bu çocukluğumdan beri böyle.