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  3. 21 Kasım 2018 14:12

Bahar Candan olay yaratan geceyi anlattı

Moda programıyla ünlenen Bahar Candan, 2.Sayfa programına konuk oldu.

Bahar Candan olay yaratan geceyi anlattı

Sosyal medyada fotoğraflarla olay yaratan ve anoreksiya olduğu iddiası gündeme gelen Bahar Candan, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Candan, merak edilenleri canlı yayında anlattı.

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Bahar Candan olay yaratan geceyi anlattı

* Anoreksiya değilim. Onun kötü bir şey olduğunun farkındayım. Ben ve arkadaşlarım beni çok beğeniyoruz.

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Bahar Candan olay yaratan geceyi anlattı

* 6. sınıftan itibaren Instagram kullanıyorum. Photoshop yapmadığım bir fotoğrafım yok. Daha çok photoshop yaptığım fotoğrafım var.

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Bahar Candan olay yaratan geceyi anlattı

* Benim anoreksiya olan bir sürü arkadaşım var. Olmak istemiyorum, onlara üzülüyorum. Bazen insanlara şaka yapıyorum. 'Anoreksiya aşk' yazıyorum. Çünkü yanımdaki arkadaşım anoreksiya.

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