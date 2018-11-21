Bahar Candan olay yaratan geceyi anlattı
Moda programıyla ünlenen Bahar Candan, 2.Sayfa programına konuk oldu.
Sosyal medyada fotoğraflarla olay yaratan ve anoreksiya olduğu iddiası gündeme gelen Bahar Candan, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Candan, merak edilenleri canlı yayında anlattı.
* Anoreksiya değilim. Onun kötü bir şey olduğunun farkındayım. Ben ve arkadaşlarım beni çok beğeniyoruz.
* 6. sınıftan itibaren Instagram kullanıyorum. Photoshop yapmadığım bir fotoğrafım yok. Daha çok photoshop yaptığım fotoğrafım var.