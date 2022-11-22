Bahar Candan yine sınırları zorladı: Paralar içinde iç çamaşırıyla poz verdi

Bahar Candan yine sosyal medya paylaşımları ile gündemde. Daha önce bir moda programı ile tanınan Bahar Candan cesur pozlarını yayınlamaya devam ediyor. Instagram hesabında 565 bin takipçisi bulunan ve Onlyfans'ta kazandığı parayı açıklayarak şaşkına uğratan Candan son paylaşımında 1 milyon dolar içinde poz verdi.