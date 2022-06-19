Bahar Candan'dan cüretkar paylaşım: Küvet pozu olay oldu!
Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Bahar Candan küvet pozu ile sosyal medyayı salladı.
Geçtiğimiz günlerde hesabındaki parayı paylaşarak takipçilerini şaşırtan Bahar Candan, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
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"Dolar sürekli yükseliyor. Dolar milyoneri olamıyorum arkadaşlar. Ne yapmalıyım?" diyerek dikkat çeken Bahar Candan, paylaşımlarına yenisini ekledi.
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Şu sıralar Dubai'de olan Bahar Candan, oradan paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor.
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Instagram hesabında 568 bin takipçisi bulunan Candan, son olarak küvetten paylaşım yaptı.
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