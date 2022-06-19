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  4. Bahar Candan'dan cüretkar paylaşım: Küvet pozu olay oldu!

Bahar Candan'dan cüretkar paylaşım: Küvet pozu olay oldu!

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Bahar Candan küvet pozu ile sosyal medyayı salladı.

Bahar Candan'dan cüretkar paylaşım: Küvet pozu olay oldu! - Resim: 1

Geçtiğimiz günlerde hesabındaki parayı paylaşarak takipçilerini şaşırtan Bahar Candan, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

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Bahar Candan'dan cüretkar paylaşım: Küvet pozu olay oldu! - Resim: 2

"Dolar sürekli yükseliyor. Dolar milyoneri olamıyorum arkadaşlar. Ne yapmalıyım?" diyerek dikkat çeken Bahar Candan, paylaşımlarına yenisini ekledi.

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Bahar Candan'dan cüretkar paylaşım: Küvet pozu olay oldu! - Resim: 3

Şu sıralar Dubai'de olan Bahar Candan, oradan paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor.

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Bahar Candan'dan cüretkar paylaşım: Küvet pozu olay oldu! - Resim: 4

Instagram hesabında 568 bin takipçisi bulunan Candan, son olarak küvetten paylaşım yaptı.

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