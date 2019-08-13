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  3. 13 Ağustos 2019 10:17

Bahar Candan'dan tepki çeken poz !

Katıldığı moda programlarıyla tanınan Bahar Candan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta göğsü göründüğü için takipçilerinin tepkisiyle karşılaştı.

Bahar Candan'dan tepki çeken poz !

Yıllar önce ablası Nihal Candan ile birlikte moda programına katılan ve sonrasında şarkıcı olan Bahar Candan, sosyal medya paylaşımlarında sınır tanımıyor.

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Bahar Candan'dan tepki çeken poz !

Bir gece kulübünde eğlenen Candan'ın pembe kıyafetiyle çektirdiği fotoğrafta göğsünün görünmesi dikkat çekti.

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Bahar Candan'dan tepki çeken poz !

Yaptığı cesur paylaşımlarla adından sıklıkla söz ettiren Bahar Candan'ın bu hareketine takipçilerinden tepki gecikmedi.

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Bahar Candan'dan tepki çeken poz !

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