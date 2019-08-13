Bahar Candan'dan tepki çeken poz !
Katıldığı moda programlarıyla tanınan Bahar Candan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta göğsü göründüğü için takipçilerinin tepkisiyle karşılaştı.
Yıllar önce ablası Nihal Candan ile birlikte moda programına katılan ve sonrasında şarkıcı olan Bahar Candan, sosyal medya paylaşımlarında sınır tanımıyor.
Bir gece kulübünde eğlenen Candan'ın pembe kıyafetiyle çektirdiği fotoğrafta göğsünün görünmesi dikkat çekti.
Yaptığı cesur paylaşımlarla adından sıklıkla söz ettiren Bahar Candan'ın bu hareketine takipçilerinden tepki gecikmedi.