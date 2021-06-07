Bahar Candan'ın maaşlı arkadaşı Yasin Obuz, Bahar Candan'ın mesajlarını ifşa etti
Bahar Candan'ın aylık 5 bin TL karşılığında maaşlı olarak kendisine arkadaş seçtiği Yasin Obuz'dan sert bir açıklama geldi.
'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan, geçtiğimiz mart ayında "Çok yalnızım ve sıkılıyorum. Bir arkadaş arıyorum, maaşını vereceğim" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.
"AYLIK 5 BİN TL MAAŞ"
Aylık 5 bin TL karşılığında arkadaş arayan Bahar Candan, bu kişiyi bulduğunu duyurmuştu: Arkadaşımı buldum, Survivor'daki Yasin Obuz. CV'sini gönderdi fakat Amerika'da olduğu için Türkiye'ye gelince işe başlayacak.
Sigortası olacak. Aylık 5 bin TL'ye arkadaşım olacak. Yasin komik çocuk 'Survivor'da onu izlerken çok eğleniyordum. Başvuru yapanlar ümitlerini kaybetmesinler ikinci arkadaşa ihtiyacım olabilir. Tekrar başvuruları değerlendireceğim.
"100 BİN TL'YE YANIMDA GEZDİRMEM"
Magazin gündemine bomba gibi düşen açıklama sonrası Yasin Obuz, sosyal medyada bir mesajı ifşa etti. Bir kadına karşı kullandığı sözlerin çirkin olduğunu söyleyen kullanıcılar, eski Survivor yarışmasını eleştirdi.