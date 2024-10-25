Bahar dizisinde erken veda
Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı Show TV'nin sevilen dizilerinden Bahar dizisi sürpriz bir vedaya hazırlanıyor...
Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı Bahar dizisinin yeni bölümünde önemli bir ayrılık yaşanacak.
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Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da reytinglerde birinci olmaya devam eden dizinin yeni sezonunda kadroya ünlü oyuncu Büşra Pekin katılmıştı.
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Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Büşra Pekin’in hayat verdiği Başhekim Süreyya karakterinin önümüzdeki hafta diziye veda edeceği öğrenildi.
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Yeni sezonuyla ekranlara dönen Show TV'nin beğenilen dizisine katılan Büşra Pekin geçirdiği ameliyatlar sonucu mimiklerini yeterince etkili kullanamadığı gerekçesiyle de izleyiciler tarafından beğenilmemişti.
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