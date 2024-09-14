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  4. Bahar dizisinde sürpriz değişiklik: Dizinin adı değişti

Bahar dizisinde sürpriz değişiklik: Dizinin adı değişti

Show TV'nin başladığı ilk günden bu yana çok konuşulan "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" isimli dizinin ismi değişti.

Bahar dizisinde sürpriz değişiklik: Dizinin adı değişti - Resim: 1

"Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" isimli dizinin ikinci sezonda yeni adı "Bahar: Kalbini Dinlemeye Var mısın?" olarak değiştirildi.

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Bahar dizisinde sürpriz değişiklik: Dizinin adı değişti - Resim: 2

Reyting rekortmeni dizinin yayınlanan ilk tanıtımında Bahar'ın "Yeni Hayatıma Merhaba" partisinde yaşanan eğlenceli anlar dikkat çekti.

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Bahar dizisinde sürpriz değişiklik: Dizinin adı değişti - Resim: 3

Tanıtımda Bahar ve Timur arasındaki çekişmenin devam edeceğinin sinyalleri verilirken hastaneye bomba gibi gelen başhekim Süreyya'nın (Büşra Pekin) hikayeyi nasıl etkileyeceği merak edildi.

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Bahar dizisinde sürpriz değişiklik: Dizinin adı değişti - Resim: 4

Dizinin yeni sezonu için hazırlanan afiş de sosyal medyada gündem oldu. Bahar'ın kucağındaki bebekler büyük gizem yarattı.

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