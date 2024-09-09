Bahar dizisinde yeni sezonla ilgili karar verildi
Ayça Üzüm ve Atasay Koç'un yazdığı, başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı ''Bahar'' dizisinin yeni sezon çekimleri başladı, dizinin ekrana döneceği tarih belli oldu.
Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak’ın yer aldığı 'Bahar' dizisinin yeni sezon çekimleri başladı.
MF Yapım imzalı dizi, ikinci sezonuyla yakında ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt otururken, senaryosunu Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce kaleme alıyor.
Dizinin geniş oyuncu kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi isimler yer alıyor. Ayrıca yeni sezonda Büşra Pekin “Süreyya” karakteriyle, Elçin Afacan ise “Eylem” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.
Dizinin yeni sezon ilk bölümünün 17 Eylül'de izleyicilerle buluşması planlanıyor.