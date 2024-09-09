Bahar dizisinde yeni sezonla ilgili karar verildi

Dizinin geniş oyuncu kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi isimler yer alıyor. Ayrıca yeni sezonda Büşra Pekin “Süreyya” karakteriyle, Elçin Afacan ise “Eylem” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.