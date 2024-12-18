Bahar dizisine bir güzel doktor daha geliyor

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, İstanbul’a bir kongre için gelen, babası Türk, annesi Amerikalı olan Jennifer, Buğra Gülsoy'un canlandırdığı doktor Evren’in tedavisi için Demet Evgar'ın can verdiği Bahar’ın ulaşmaya çalıştığı başarılı doktor olarak seyirciyle buluşacak.