Bahar dizisine bir güzel doktor daha geliyor
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Bahar'ın kadrosuna yeni bir kadın doktor daha dahil oluyor.
Güney Kore dizisi ‘Doctor Cha’dan uyarlanarak Türkiye'de izleyicisiyle buluşan Bahar dizisinin kadrosu genişliyor.
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Show TV ekranlarında yayınlanan her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Bahar dizisinin kadrosuna Demet Gül de katıldı.
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Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını yaptığı, MF Yapım imzalı “Bahar” dizisinde Demet Gül, dünyaca ünlü bir mikrocerrahi uzmanı olan Jennifer Harmancı karakterine can veriyor.
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Birsen Altuntaş’ın haberine göre, İstanbul’a bir kongre için gelen, babası Türk, annesi Amerikalı olan Jennifer, Buğra Gülsoy'un canlandırdığı doktor Evren’in tedavisi için Demet Evgar'ın can verdiği Bahar’ın ulaşmaya çalıştığı başarılı doktor olarak seyirciyle buluşacak.
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