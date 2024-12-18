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Bahar dizisine bir güzel doktor daha geliyor

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Bahar'ın kadrosuna yeni bir kadın doktor daha dahil oluyor.

Bahar dizisine bir güzel doktor daha geliyor - Resim: 1

Güney Kore dizisi ‘Doctor Cha’dan uyarlanarak Türkiye'de izleyicisiyle buluşan Bahar dizisinin kadrosu genişliyor.

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Bahar dizisine bir güzel doktor daha geliyor - Resim: 2

Show TV ekranlarında yayınlanan her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Bahar dizisinin kadrosuna Demet Gül de katıldı.

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Bahar dizisine bir güzel doktor daha geliyor - Resim: 3

Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını yaptığı, MF Yapım imzalı “Bahar” dizisinde Demet Gül, dünyaca ünlü bir mikrocerrahi uzmanı olan Jennifer Harmancı karakterine can veriyor.

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Bahar dizisine bir güzel doktor daha geliyor - Resim: 4

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, İstanbul’a bir kongre için gelen, babası Türk, annesi Amerikalı olan Jennifer, Buğra Gülsoy'un canlandırdığı doktor Evren’in tedavisi için Demet Evgar'ın can verdiği Bahar’ın ulaşmaya çalıştığı başarılı doktor olarak seyirciyle buluşacak.

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