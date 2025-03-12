Bahar dizisine sürpriz oyuncu
Ekranların sevilen yapımlarından Bahar dizisinde bu sefer yeni bir transferle gündemde. Ekranların başarılı oyuncusu İrem Kahyaoğlu da kadroya katıldı.
Show TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ile Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar dizisine sürpriz bir isim daha dahil oldu.
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Başarılı oyuncu İrem Kahyaoğlu, MF Yapım imzalı dizide “Ahu” karakteriyle izleyici karşısına çıktı.
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Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Kahyaoğlu dizide hastanede göreve başlayan bir denetmen rolünü üstleniyor.
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Ahu karakteri, ilk kez dün akşam yayınlanan bölümde seyirciyle buluştu.
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