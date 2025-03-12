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Bahar dizisine sürpriz oyuncu

Ekranların sevilen yapımlarından Bahar dizisinde bu sefer yeni bir transferle gündemde. Ekranların başarılı oyuncusu İrem Kahyaoğlu da kadroya katıldı.

Bahar dizisine sürpriz oyuncu - Resim: 1

Show TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ile Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar dizisine sürpriz bir isim daha dahil oldu.

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Bahar dizisine sürpriz oyuncu - Resim: 2

Başarılı oyuncu İrem Kahyaoğlu, MF Yapım imzalı dizide “Ahu” karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

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Bahar dizisine sürpriz oyuncu - Resim: 3

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Kahyaoğlu dizide hastanede göreve başlayan bir denetmen rolünü üstleniyor.

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Bahar dizisine sürpriz oyuncu - Resim: 4

Ahu karakteri, ilk kez dün akşam yayınlanan bölümde seyirciyle buluştu.

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