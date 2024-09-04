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Bahar-Nihal Candan ilk kez hakim karşısında

Sosyal medya fenomeni Bahar Candan ve Nihal Candan, kara para aklama davasında ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

Bahar-Nihal Candan ilk kez hakim karşısında - Resim: 1

Televizyondaki bir moda yarışması programıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Gülnihal Çiçek kardeşler, 16 Kasım 2023 tarihinde 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 

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Bahar-Nihal Candan ilk kez hakim karşısında - Resim: 2

Ardından cezaevinde 37 kiloya düşen Nihal Candan yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle tahliye olmuştu. 

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Bahar-Nihal Candan ilk kez hakim karşısında - Resim: 3

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianamenin hazırlanmasının ardından bugün Küçükçekmece Adliyesi'nde ilk dava görülecek. 

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Bahar-Nihal Candan ilk kez hakim karşısında - Resim: 4

İlk duruşma için tutuksuz yargılanan Nihal Candan avukatı ile birlikte adliyeye geldi. Tutuklu yargılanan Bahar Candan'ın ise jandarma eşliğinde mahkeme salonuna getirildiği öğrenildi.

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