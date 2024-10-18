Bahçeli'den Müge Anlı'ya çok özel hediye
ATV'nin gündüz kuşağı programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı, sıkı bir hayranı olduğu bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine gönderdiği hediyeyi canlı yayında açıkladı.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını anlatan "Devlet Bahçeli: Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikayesi" kitabını Gazeteci Müge Anlı'ya hediye etti.
Bahçeli'nin hediyesini canlı yayında açan Müge Anlı "Sağolsun, varolsun" dedi.
Müge Anlı, “Sayın Devlet Bahçeli bir kitap gönderdi bana… Onun hayatını anlatıyor. Hayatını anlatırken de dönemle ilgili de çok önemli fikir sahibi oluyorsunuz. Harika bir şey. Sayın Devlet Bahçeli’ye de bu güzel hediyesi için çok teşekkür ediyorum. Sağolsun, varolsun. Yarısına kadar gelebildim, yakın siyasi tarihimizi de öğrenmemiz lazım. Ben şeye inanıyorum, tarih bir döngüdür felsefesine inanıyorum. O nedenle hayatta neler yaşandığını öğrenmemiz lazım. Hem kendi ülkemizde ve dünyada ki, hem ülkemizde yaşanabilecekler hakkında fikir sahibi olmamız, hem de teyakkuzda olmamız lazım. Buna inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Bahçeli, yakın zamanda bakanlara da imzalı kitap hediye etmişti. Gönderilen kitaplara da şu not düşülmüştü:
"İlk nefesimizle son nefesimiz arasında geçen hayat serüveninin her safhası onurla yazılmışsa, şerefle mühürlenmişse, dürüstlükle müjdelenmişse, ahlakla süslenmişse bizden daha bahtiyar, daha bahadırı olmayacaktır"