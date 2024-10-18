Bahçeli'den Müge Anlı'ya çok özel hediye

Müge Anlı, “Sayın Devlet Bahçeli bir kitap gönderdi bana… Onun hayatını anlatıyor. Hayatını anlatırken de dönemle ilgili de çok önemli fikir sahibi oluyorsunuz. Harika bir şey. Sayın Devlet Bahçeli’ye de bu güzel hediyesi için çok teşekkür ediyorum. Sağolsun, varolsun. Yarısına kadar gelebildim, yakın siyasi tarihimizi de öğrenmemiz lazım. Ben şeye inanıyorum, tarih bir döngüdür felsefesine inanıyorum. O nedenle hayatta neler yaşandığını öğrenmemiz lazım. Hem kendi ülkemizde ve dünyada ki, hem ülkemizde yaşanabilecekler hakkında fikir sahibi olmamız, hem de teyakkuzda olmamız lazım. Buna inanıyorum” ifadelerini kullandı.