  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Bahçeli'nin hayranı olduğu usta sanatçı hayatını kaybetti

Bahçeli'nin hayranı olduğu sanatçı Abdurrahman Yağdıran hayatını kaybetti

Usta sanatçı Abdurrahman Yağdıran 88 yaşında hayatını kaybetti. Yağdıran, memleketi Adana’da son yolculuğuna uğurlandı.

Bahçeli'nin hayranı olduğu sanatçı Abdurrahman Yağdıran hayatını kaybetti - Resim: 1

88 senelik hayatının büyük kısmında hem postacılık yaptı hem de gönül verdiği müziğini icra eden Abdurrahman Yağdıran için Kabasakal Mezarlığında tören düzenlendi.

1 / 5
Bahçeli'nin hayranı olduğu sanatçı Abdurrahman Yağdıran hayatını kaybetti - Resim: 2

Cenazeye, oğlu Hulusi Yağdıran, kızı Mukaddes Zümrütdal, sanatçılar Fahri Işık, Şaban Gen, Cahit Seyhanlı, Hasan Özel, Yusuf Nur, Atilla Tanyeli, MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü de katıldı.

2 / 5
Bahçeli'nin hayranı olduğu sanatçı Abdurrahman Yağdıran hayatını kaybetti - Resim: 3

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’de cenaze töreni için çelenk gönderdi.

3 / 5
Bahçeli'nin hayranı olduğu sanatçı Abdurrahman Yağdıran hayatını kaybetti - Resim: 4

Yağdıran’ın cenazesi, öğleyin kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

4 / 5