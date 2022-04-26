Bahçeli'nin hayranı olduğu sanatçı Abdurrahman Yağdıran hayatını kaybetti
Usta sanatçı Abdurrahman Yağdıran 88 yaşında hayatını kaybetti. Yağdıran, memleketi Adana’da son yolculuğuna uğurlandı.
88 senelik hayatının büyük kısmında hem postacılık yaptı hem de gönül verdiği müziğini icra eden Abdurrahman Yağdıran için Kabasakal Mezarlığında tören düzenlendi.
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Cenazeye, oğlu Hulusi Yağdıran, kızı Mukaddes Zümrütdal, sanatçılar Fahri Işık, Şaban Gen, Cahit Seyhanlı, Hasan Özel, Yusuf Nur, Atilla Tanyeli, MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü de katıldı.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’de cenaze töreni için çelenk gönderdi.
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Yağdıran’ın cenazesi, öğleyin kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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