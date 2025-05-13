Balık Ayhan'a veda... Eşinin feryadı yürek dağladı
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Balık Ayhan, son yolculuğuna uğurlandı.
Nefes darlığı şikayetiyle 12 Nisan'da Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi süren 'Balık Ayhan' olarak tanınan Roman müziğinin sevilen ismi Ayhan Küçükboyacı, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Sanatçının cenazesi bugün Kasımpaşa Büyük Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, Beyoğlu Kaymakamı Atakan Atasoy, Balık Ayhan’ın ailesi, yakınları, sanat ve müzik dünyasından çok sayıda isim ile sevenleri katıldı.
‘DARBUKANI SUSTURDUN, SON SAHNEDESİN’
Cenaze namazı öncesi ayakta durmakta zorlanan eşi Emine Küçükboyacı, "Darbukanı susturdun, eşini, kızını susturdun, son sahnedesin. Yap son şovunu" diyerek ağladı.
'HEPİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN'
Cenaze namazına katılan oyuncu Erkan Can, “Hepimizin başı sağ olsun. Bu cenazeye yetişebildim. Geçmişte birçok cenaze oldu ama işimizden gücümüzden dolayı kıt kıtına birine yetiştik, diğerlerine yetişemedik. İş vardı, çalışıyorduk. Ama nasip, kısmet işi bunlar. O yüzden ne diyelim, yapacak bir şey yok. En son okuluna gitmiştim; Kadıköy’de bir ritim okulu açmıştı. Ona hayırlı olsuna gitmiştim. Ondan sonra da buraya geldim işte. Ne diyeyim" ifadelerini kullandı.