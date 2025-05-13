Balık Ayhan'a veda... Eşinin feryadı yürek dağladı

'HEPİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN'

Cenaze namazına katılan oyuncu Erkan Can, “Hepimizin başı sağ olsun. Bu cenazeye yetişebildim. Geçmişte birçok cenaze oldu ama işimizden gücümüzden dolayı kıt kıtına birine yetiştik, diğerlerine yetişemedik. İş vardı, çalışıyorduk. Ama nasip, kısmet işi bunlar. O yüzden ne diyelim, yapacak bir şey yok. En son okuluna gitmiştim; Kadıköy’de bir ritim okulu açmıştı. Ona hayırlı olsuna gitmiştim. Ondan sonra da buraya geldim işte. Ne diyeyim" ifadelerini kullandı.