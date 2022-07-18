''Bana reklam vermiyorlar'' diyen Taha Duymaz'ın aylık kazancı ortaya çıktı

Reklam alamamasından yakınan fenomen, "Yemek markaları bana reklam vermiyor. Mesela benim sosyal medya fenomeni arkadaşlarımın aylık gelirleri 100 ile 150 bin... Benimki onun çeyreği! 'Keşke teklif gelse de hayatımın dönüm noktası olsa' diyorum" şeklinde konuştu. Böylelikle Duymaz'ın aylık geliri 25 ila 40 bin TL arasında olduğu ortaya çıktı.