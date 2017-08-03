Banu Alkan'ı yaka paça karakola götürdüler

Banu Alkan ise şaşkınlıkla "Evet, benim fotoğrafım" dese de polisi ikna edemedi.



Bir süre pasaportu inceleyen pasaport polisi, "Bu sizin orjinal pasaportunuz mu?" diye sordu ve fotoğraftaki kişinin Banu Alkan olduğuna ikna olmadı.



Aynı zamanda geçtiğimiz bölümlerde doğum tarihini 1 Nisan 1961 olarak söyleyen Banu Alkan'ın asıl doğum tarihi de ortaya çıktı. Pasaportta yer alan doğum tarihi bölümündeki 1 Temmuz 1958 tarihi dikkat çekti.