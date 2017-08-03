Banu Alkan'ı yaka paça karakola götürdüler
Dünya Güzellerim'de Afrodit Banu Alkan, Nepal'e doğru giderken pasaport kontrolüne takıldı.
Dünya Güzellerim'de Afrodit Banu Alkan, Nepal'e doğru yola çıkarken pasaport polislerinin kontrolüne takıldı. Banu Alkan'ın pasaportunu inceleyen pasaport polisleri, pasaporttaki fotoğrafın Banu Alkan olmadığını iddia etti.
Polis, Banu Alkan'a fotoğraftaki kişinin kendisi olmadığını söyledi.
Banu Alkan ise şaşkınlıkla "Evet, benim fotoğrafım" dese de polisi ikna edemedi.
Bir süre pasaportu inceleyen pasaport polisi, "Bu sizin orjinal pasaportunuz mu?" diye sordu ve fotoğraftaki kişinin Banu Alkan olduğuna ikna olmadı.
Aynı zamanda geçtiğimiz bölümlerde doğum tarihini 1 Nisan 1961 olarak söyleyen Banu Alkan'ın asıl doğum tarihi de ortaya çıktı. Pasaportta yer alan doğum tarihi bölümündeki 1 Temmuz 1958 tarihi dikkat çekti.
Yaşanan problemi fark eden Safiye Soyman, Banu Alkan'ın yanına geldi ve polislerle konuşmaya başladı.
"Bu pasaport O'nun değil." diyen polislerle konuşan Safiye Soyman, polisleri ikna etmek için dil dökse de başarılı olamadı.
GÖZLÜĞÜNÜ ÇIKARMADI
Polislerin Banu Alkan'ın gözlüğünü çıkarması isteği üzerine Banu Alkan gözlüğünü yukarı kaldırdı. Ancak polisler Banu Alkan'dan gözlüğü tamamen çıkarmasını istedi.
Banu Alkan, gözlüğü tamamen çıkarma konusunda ısrar edince polis, Banu Alkan'a "Karakola gidelim ve orada tartışalım." dedi.