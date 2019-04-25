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  3. 25 Nisan 2019 13:35

Barış Akarsu’nun annesi iddialara cevap verdi

12 yıl önce vefat eden Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu, 2. Sayfa programına konuk olarak katıldı. Programda duygusal anlar yaşayan anne Akarsu, oğlunun kaza yaptığı araçta sevgilisiyle kavga ettiği iddialarıyla ilgili de konuştu. İ

Barış Akarsu’nun annesi iddialara cevap verdi

"12 yıl içinde yine yaşamıma devam ediyorum. Oğlum da zaten bunu isterdi benden. Barış'ı sevenlerle ayaktayım."

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Barış Akarsu’nun annesi iddialara cevap verdi

"Oğlumdan ayrılacağım hiç aklıma gelmezdi. Hepimizin gideceği yer orası. Allah'ıma şükürler olsun ki bu kadar kısa zamanda insanların yüreğine girdi, ve insanlar onu içlerine aldı."

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Barış Akarsu’nun annesi iddialara cevap verdi

"10 senelik acımdan sonra, bir de yüreğimi yıktılar. Oğlumun eşyalarını çaldılar. Gözüm gibi baktığım eşyalarını çaldılar. "

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Barış Akarsu’nun annesi iddialara cevap verdi

"Manevi olarak onun her şeyi benim için çok değerli. Bu acıyla benim yüreğimi yaktılar."

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