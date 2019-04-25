Barış Akarsu’nun annesi iddialara cevap verdi
12 yıl önce vefat eden Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu, 2. Sayfa programına konuk olarak katıldı. Programda duygusal anlar yaşayan anne Akarsu, oğlunun kaza yaptığı araçta sevgilisiyle kavga ettiği iddialarıyla ilgili de konuştu. İ
"12 yıl içinde yine yaşamıma devam ediyorum. Oğlum da zaten bunu isterdi benden. Barış'ı sevenlerle ayaktayım."
"Oğlumdan ayrılacağım hiç aklıma gelmezdi. Hepimizin gideceği yer orası. Allah'ıma şükürler olsun ki bu kadar kısa zamanda insanların yüreğine girdi, ve insanlar onu içlerine aldı."
"10 senelik acımdan sonra, bir de yüreğimi yıktılar. Oğlumun eşyalarını çaldılar. Gözüm gibi baktığım eşyalarını çaldılar. "