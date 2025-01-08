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  4. Barış Alper Yılmaz'la aşk yaşadığı iddia edilmişti; 2 cümlelik yanıt geldi

Barış Alper Yılmaz'la aşk yaşadığı iddia edilmişti; 2 cümlelik yanıt geldi

Galatasaray'ın ve A Milli futbol takımımızın başarılı oyuncusu Barış Alper Yılmaz ile aşk yaşadığı iddia edilen Simge Esin'den ilk açıklama geldi.

Barış Alper Yılmaz'la aşk yaşadığı iddia edilmişti; 2 cümlelik yanıt geldi - Resim: 1

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

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Barış Alper Yılmaz'la aşk yaşadığı iddia edilmişti; 2 cümlelik yanıt geldi - Resim: 2

Takım arkadaşı Metehan Baltacı ile bir mekan çıkışı 3 kız arkadaşıyla görüntülenen Barış Alper Yılmaz'ın aşk yaşadığı ismin Simge Esin olduğu iddia edilmişti.

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Barış Alper Yılmaz'la aşk yaşadığı iddia edilmişti; 2 cümlelik yanıt geldi - Resim: 3

Genç model Simge Esin'den konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

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Barış Alper Yılmaz'la aşk yaşadığı iddia edilmişti; 2 cümlelik yanıt geldi - Resim: 4

Esin, çıkan aşk dedikodularına sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile son noktayı koydu.

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