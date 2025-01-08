Barış Alper Yılmaz'la aşk yaşadığı iddia edilmişti; 2 cümlelik yanıt geldi
Galatasaray'ın ve A Milli futbol takımımızın başarılı oyuncusu Barış Alper Yılmaz ile aşk yaşadığı iddia edilen Simge Esin'den ilk açıklama geldi.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.
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Takım arkadaşı Metehan Baltacı ile bir mekan çıkışı 3 kız arkadaşıyla görüntülenen Barış Alper Yılmaz'ın aşk yaşadığı ismin Simge Esin olduğu iddia edilmişti.
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Genç model Simge Esin'den konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.
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Esin, çıkan aşk dedikodularına sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile son noktayı koydu.
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