Barış Arduç ve Hande Erçel'in Aşk ve Gözyaşı dizisi için aldıkları bölüm başı ücretleri ortaya çıktı
Yakışıklı oyuncu Barış Arduç'un ATV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Hande Erçel ile paylaştığı Aşk ve Gözyaşı dizisinden bölüm başı kazancı olay oldu.
ATV ekranlarında yayınlanan Aşk ve Gözyaşı dizisinin bu hafta yayınlanmaması izleyiciyi meraklandırmıştı. Sosyal medyadaki paylaşımlarda Hande Erçel ile Barış Arduç’un başrollerini paylaştığı dizi için erken final iddiası yer almıştı.
Ancak yaşanan senarist değişimi ve senaryo krizinin ardından yeni bölümün çekimleri aksadığı ortaya çıkmıştı.
ATV’nin yayın akışında dizinin yerini “özel bölüm” alırken, izleyicilere sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, dizinin 31 Ekim Cuma günü kaldığı yerden devam edeceği duyuruldu.
Öte yandan bu hafta yeni bölümü yayınlanmayan senarist krizi yaşanan diziden Barış Arduç'un ne kadar kazandığı ortaya çıktı.
