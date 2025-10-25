  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Barış Arduç ve Hande Erçel'in Aşk ve Gözyaşı dizisi için aldıkları bölüm başı ücretleri ortaya çıktı

Barış Arduç ve Hande Erçel'in Aşk ve Gözyaşı dizisi için aldıkları bölüm başı ücretleri ortaya çıktı

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç'un ATV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Hande Erçel ile paylaştığı Aşk ve Gözyaşı dizisinden bölüm başı kazancı olay oldu.

Barış Arduç ve Hande Erçel'in Aşk ve Gözyaşı dizisi için aldıkları bölüm başı ücretleri ortaya çıktı - Resim: 1

ATV ekranlarında yayınlanan Aşk ve Gözyaşı dizisinin bu hafta yayınlanmaması izleyiciyi meraklandırmıştı. Sosyal medyadaki paylaşımlarda Hande Erçel ile Barış Arduç’un başrollerini paylaştığı dizi için erken final iddiası yer almıştı.

1 / 26
Barış Arduç ve Hande Erçel'in Aşk ve Gözyaşı dizisi için aldıkları bölüm başı ücretleri ortaya çıktı - Resim: 2

Ancak yaşanan senarist değişimi ve senaryo krizinin ardından yeni bölümün çekimleri aksadığı ortaya çıkmıştı. 

2 / 26
Barış Arduç ve Hande Erçel'in Aşk ve Gözyaşı dizisi için aldıkları bölüm başı ücretleri ortaya çıktı - Resim: 3

ATV’nin yayın akışında dizinin yerini “özel bölüm” alırken, izleyicilere sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, dizinin 31 Ekim Cuma günü kaldığı yerden devam edeceği duyuruldu.

3 / 26
Barış Arduç ve Hande Erçel'in Aşk ve Gözyaşı dizisi için aldıkları bölüm başı ücretleri ortaya çıktı - Resim: 4

Öte yandan bu hafta yeni bölümü yayınlanmayan senarist krizi yaşanan diziden Barış Arduç'un ne kadar kazandığı ortaya çıktı.

4 / 26