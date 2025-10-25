Barış Arduç ve Hande Erçel'in Aşk ve Gözyaşı dizisi için aldıkları bölüm başı ücretleri ortaya çıktı

ATV ekranlarında yayınlanan Aşk ve Gözyaşı dizisinin bu hafta yayınlanmaması izleyiciyi meraklandırmıştı. Sosyal medyadaki paylaşımlarda Hande Erçel ile Barış Arduç’un başrollerini paylaştığı dizi için erken final iddiası yer almıştı.