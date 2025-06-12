Barış Manço'nun kırmızı efsanesi yıllar sonra sahneye çıktı
Usta sanatçı Barış Manço'nun Belçika'da kullandığı 1991 model otomobil, yıllar sonra Türkiye'ye getirilerek İstanbul'da bir AVM'de sergilenmeye başlandı.
Kaynak: DHA
Türk müziğin unutulmaz ismi Barış Manço'nun Belçika'da yaşadığı sırada kullandığı 1991 model kırmızı spor otomobil, restore edildikten sonra Türkiye’de ilk kez Beylikdüzü'ndeki bir AVM'de sergilenmeye başladı.
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Araç, ünlü sanatçının oğlu Doğukan Manço'nun girişimleriyle yeniden Türkiye'ye getirildi.
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Doğukan Manço, babasının otomobilinin restorasyon ve tasarım yenileme süreçlerini de kendisi üstlendi.
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Barış Manço'nun 'Efsane yol arkadaşı' olarak da anılan araç, Belçika'nın Liege kentindeki sel felaketinde eski bir depoda kaldıktan sonra yıllarca bulunamamıştı.
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