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  3. 22 Ekim 2020 16:06

Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı’ndan aşk açıklaması geldi

'Survivor 2020' boyunca yakın arkadaş olan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın, yarışma sonrası birbirinden ayrılmamış ve samimi şekilde görüntülenmeleri aşk yaşadıkları haberlerini gündeme getirmişti.

Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı’ndan aşk açıklaması geldi

'Survivor 2020' boyunca yakın arkadaş olan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın, yarışma sonrası birbirinden ayrılmamış ve samimi şekilde görüntülenmeleri aşk yaşadıkları haberlerini gündeme getirmişti.

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Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı’ndan aşk açıklaması geldi

Çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozan ilk isim Barış Murat Yağcı oldu.

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Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı’ndan aşk açıklaması geldi

Tamamen iş odaklı olduğunu vurgulayan 29 yaşındaki oyuncu, aşk haberlerini kesin bir dille yalanladı.

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Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı’ndan aşk açıklaması geldi

Menajerinin sert olduğunu söyleyen Barış Murat Yağcı, "Biriyle görüntülenme işi tamamen kişinin kendi tercihi. Adının önünde 'birinin eski sevgilisi' takısının konulmasını istemem. Benim hiçbir zaman böyle bir beklentim olmadı" dedi.

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