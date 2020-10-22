Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı’ndan aşk açıklaması geldi
'Survivor 2020' boyunca yakın arkadaş olan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın, yarışma sonrası birbirinden ayrılmamış ve samimi şekilde görüntülenmeleri aşk yaşadıkları haberlerini gündeme getirmişti.
'Survivor 2020' boyunca yakın arkadaş olan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın, yarışma sonrası birbirinden ayrılmamış ve samimi şekilde görüntülenmeleri aşk yaşadıkları haberlerini gündeme getirmişti.
Tamamen iş odaklı olduğunu vurgulayan 29 yaşındaki oyuncu, aşk haberlerini kesin bir dille yalanladı.