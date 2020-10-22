Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı’ndan aşk açıklaması geldi

Menajerinin sert olduğunu söyleyen Barış Murat Yağcı, "Biriyle görüntülenme işi tamamen kişinin kendi tercihi. Adının önünde 'birinin eski sevgilisi' takısının konulmasını istemem. Benim hiçbir zaman böyle bir beklentim olmadı" dedi.