Barış Murat Yağcı'dan ayrılık sonrası olay sözler

"NİSA'YA AÇIK KAPIM YOK"

Barış Murat Yağcı, verdiği bir röportajda Nisa Bölükbaşı ile ayrıldıklarını söyleyerek, "İlişkimizin bitme sebebi şiddetli geçimsizlik. Bitti gitti. Fotoğrafları silmedim Ne yapayım hemen çocuk gibi sileyim mi? "Ayrıldık hemen siliyorum takipten çıkıyorum lanet olsun" böyle mi yapayım? Nisa'ya açık kapım yok. Çilingir de açamaz o kapıyı" diyerek şok etti.