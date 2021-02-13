Barış Murat Yağcı alay konusu oldu

'Survivor 2020'de ikinci olarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve şimdilerde şarkıcılığa soyunan Barış Murat Yağcı, magazin gündemine oturdu. Yarışma sonrası Nisa Bölükbaşı ile yarışma sonrası aşk yaşamaya başladıkları iddiasını her defasında yalanlamıştı.