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  3. 13 Şubat 2021 16:55

Barış Murat Yağcı alay konusu oldu

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Barış Murat Yağcı, sosyal medyada paylaştığı videoyla alay konusu oldu.

Barış Murat Yağcı alay konusu oldu

'Survivor 2020'de ikinci olarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve şimdilerde şarkıcılığa soyunan Barış Murat Yağcı, magazin gündemine oturdu. Yarışma sonrası Nisa Bölükbaşı ile yarışma sonrası aşk yaşamaya başladıkları iddiasını her defasında yalanlamıştı.

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Barış Murat Yağcı alay konusu oldu

Ancak sosyal medyaya sızdırılan videosu ile aşkları ortaya çıkmıştı. Daha sonra açıklama yapan Barış ve Nisa, görüntüye tepki gösterirken, sevgili olduklarını duyurmuştu.

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Barış Murat Yağcı alay konusu oldu

Aşkları doludizgin devam eden ikiliden Barış Murat Yağcı, geçtiğimiz haftalarda İstiklal Caddesi'nde Nisa Bölükbaşı'na evlenme teklifi etmiş, bu sırada ilgi odağı olmuştu.

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Barış Murat Yağcı alay konusu oldu

ALAY KONUSU OLDU
Popüler çift, bir kez daha adlarından söz ettirmeyi başardı. Barış Murat Yağcı, Survivor yarışmasında tanışıp aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na nasıl seslendiğini anlattı.

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