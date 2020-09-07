Barış Üregül’e eski eşi Asya Engin’den bir dava daha

'TÜM EŞYASINI ALDI' Asya Engin'in avukatı, "Davalı Barış Üregül, balayından dönüldüğünde saydığı altınları, kendine ait orta boydan biraz büyük koyu petrol yeşili kilitli kasasına koymuştur. İki adet beşlik Ata altını, iki adet 2.5 Ata altını (yarım beşibiryerde), 14 adet Ata altını, 17 adet yarım Ata altını ve bir adet 18 ayar yaklaşık 20 gram bileziğin, bu mümkün değilse nakdi olarak değerinin müvekkilime iadesine karar verilmesini istiyoruz" dedi.