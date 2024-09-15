Barıştıkları gündeme gelmişti: Icardi ile Wanda Nara sarmaş dolaş görüntülendi

"AYRILMAYA KARAR VERDİM"

Temmuz ayında Wanda Nara sosyal medya hesabından paylaştığı, "Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aşk varken daha fazlasını denemek hata değildi. Hiçbir şeyden pişman değilim, bu çifte hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım" sözleriyle ayrılığı açıklamıştı.