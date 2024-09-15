Barıştıkları gündeme gelmişti: Icardi ile Wanda Nara sarmaş dolaş görüntülendi
Boşanacakları ile gündeme gelen daha sonra barıştıkları iddia edilen Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile Wanda Nara sarmaş dolaş görüntülendi.
Galatasaray'ın Arjantinli süper yıldızı Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde boşanma kararı almıştı. Wanda Nara aldığı kararı sosyal medya hesabından resmen duyurmuştu.
"AYRILMAYA KARAR VERDİM"
Temmuz ayında Wanda Nara sosyal medya hesabından paylaştığı, "Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aşk varken daha fazlasını denemek hata değildi. Hiçbir şeyden pişman değilim, bu çifte hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım" sözleriyle ayrılığı açıklamıştı.
KARTLARINI BLOKE ETTİRMİŞTİ
Wanda Nara’nın ayrılık açıklaması sonrası zor bir süreçten geçtiği iddia edilen Mauro Icardi şoke eden bir hamlede bulunmuştu. Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld, Icardi'nin Arjantinli modele ekonomik baskı yapıp kartlarını bloke ettiğini ifade etmişti.
Icardi ve Wanda Nara, yaşanan bu gelişmelerin ardından sosyal medya paylaşımlarıyla ve özel hayatlarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.