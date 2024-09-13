Basit bir enfeksiyon sanmayın: Sağlıklı görünenler bile tehlike altında...

Risk altında olan kişilerle ilgili konuşan Dr. Hraloğlu, "Bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler, yaşlılar, bebekler, kronik hastalığı olanlar ve yoğun bakım ünitelerinde tedavi görenler sepsise karşı daha savunmasızdır. Ancak sağlıklı bireyler bile basit bir enfeksiyon sonrası sepsise yakalanabilir" dedi. Hastalığın belirtilerinden söz eden Dr. Hraloğlu, "Sepsisin belirtileri genellikle diğer enfeksiyonlardan ayırt edilemez olsa da, birkaç anahtar işaret önemlidir. Yüksek ateş veya düşük vücut ısısı, hızlı nabız ve nefes alışı, bilinç bulanıklığı ve yorgunluk, şiddetli ağrı ve halsizlik bu işaretler arasında yer alır. Bu belirtiler hızla kötüleşebilir, bu yüzden acil müdahale şarttır" şeklinde konuştu.