Basit bir enfeksiyon sanmayın: Sağlıklı görünenler bile tehlike altında...
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Müberra Hraloğlu, sepsis hakkında açıklamalarda bulundu.
Her yıl 13 Eylül, tüm dünyada Dünya Sepsis Günü olarak anılıyor. Her yıl milyonlarca insan bu sinsi ve hızlı ilerleyen duruma yakalanmakta ve ne yazık ki birçok insan bu tehlikenin farkında olmadan hayatını kaybetmektedir. Hastalıkla ilgili merak edilenleri ve alınması gereken tedbirleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Müberra Hraloğlu açıkladı.
Dr. Müberra Hraloğlu yaptığı açıklamada, "Sepsis, bakteri, virüs, mantar veya parazitlerin neden olduğu enfeksiyonların vücutta aşırı ve kontrolsüz bir bağışıklık tepkisine neden olmasıdır. Bu durum, organ yetmezliklerine yol açabilir ve tedavi edilmezse ölüme kadar varabilir. Sepsisin en büyük tehlikesi, hızla kötüleşebilmesidir. Kısa bir sürede sağlıklı görünen bir insan, hayati tehlikeyle karşı karşıya kalabilir" dedi.
Risk altında olan kişilerle ilgili konuşan Dr. Hraloğlu, "Bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler, yaşlılar, bebekler, kronik hastalığı olanlar ve yoğun bakım ünitelerinde tedavi görenler sepsise karşı daha savunmasızdır. Ancak sağlıklı bireyler bile basit bir enfeksiyon sonrası sepsise yakalanabilir" dedi. Hastalığın belirtilerinden söz eden Dr. Hraloğlu, "Sepsisin belirtileri genellikle diğer enfeksiyonlardan ayırt edilemez olsa da, birkaç anahtar işaret önemlidir. Yüksek ateş veya düşük vücut ısısı, hızlı nabız ve nefes alışı, bilinç bulanıklığı ve yorgunluk, şiddetli ağrı ve halsizlik bu işaretler arasında yer alır. Bu belirtiler hızla kötüleşebilir, bu yüzden acil müdahale şarttır" şeklinde konuştu.
Sepsis tedavisi ve önleme yollarından söz eden Dr. Hraloğlu, "Sepsis, zamanında tanı konulup tedavi edilmezse ölümcül olabilir. Tedavi, genellikle yoğun bakımda antibiyotik ve sıvı desteği ile yapılır. Bu nedenle, erken tanı ve müdahale hayat kurtarıcıdır. Ancak en önemlisi, sepsisi önlemektir. Basit hijyen kurallarına dikkat etmek, aşıları güncel tutmak ve enfeksiyon belirtilerini ciddiye almak sepsisi önlemenin başlıca yollarıdır" dedi.