Başkan: Ev Hapsi'nin güzeli Çiğdem Batur yaz tatilinde mankenlere taş çıkardı
Son yıllarda ekranların yıldızı parlayan genç yıldızlarından olan güzel oyuncu Çiğdem Batur yaz tatili pozlarıyla genç mankenlere adeta meydan okudu.
Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın ilk platform dizisi olan "Başkan: Ev Hapsi" adlı dizide rol alan güzel oyuncu Çiğdem Batur, çekimlerin ardından soluğu yaz tatilinde aldı.
1 / 14
Tatil sezonunu geçtiğimiz hafta Antalya'da açan ünlü oyuncu Çiğdem Batur, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
2 / 14
Çiğdem Batur Antalya tatilini sonlandırdıktan sonra soluğu İstanbul'da aldı.
3 / 14
İstanbul Boğazı'nda tekne turuna çıkan güzel oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
4 / 14