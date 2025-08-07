  1. Anasayfa
Başkan: Ev Hapsi'nin güzeli Çiğdem Batur yaz tatilinde mankenlere taş çıkardı

Son yıllarda ekranların yıldızı parlayan genç yıldızlarından olan güzel oyuncu Çiğdem Batur yaz tatili pozlarıyla genç mankenlere adeta meydan okudu.

Başkan: Ev Hapsi'nin güzeli Çiğdem Batur yaz tatilinde mankenlere taş çıkardı - Resim: 1

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın ilk platform dizisi olan "Başkan: Ev Hapsi" adlı dizide rol alan güzel oyuncu Çiğdem Batur, çekimlerin ardından soluğu yaz tatilinde aldı.

Başkan: Ev Hapsi'nin güzeli Çiğdem Batur yaz tatilinde mankenlere taş çıkardı - Resim: 2

Tatil sezonunu geçtiğimiz hafta Antalya'da açan ünlü oyuncu Çiğdem Batur, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Başkan: Ev Hapsi'nin güzeli Çiğdem Batur yaz tatilinde mankenlere taş çıkardı - Resim: 3

Çiğdem Batur Antalya tatilini sonlandırdıktan sonra soluğu İstanbul'da aldı.

Başkan: Ev Hapsi'nin güzeli Çiğdem Batur yaz tatilinde mankenlere taş çıkardı - Resim: 4

İstanbul Boğazı'nda tekne turuna çıkan güzel oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

