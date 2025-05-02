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  4. Başrol oyuncusu Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'ın final nedenini açıkladı

Başrol oyuncusu Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'ın erken sezon final nedenini açıkladı

Çekimlerinin yapıldığı konak ikinci kez alevlere teslim olan ekranların sevilen yapımı Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi için açıklanan erken final kararının nedeni belli oldu.

Başrol oyuncusu Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'ın erken sezon final nedenini açıkladı - Resim: 1

Yayına girdiği günden bu yana yaşanan mahkeme süreci ve setteki iki kez çıkan yangınlarla düşmeyen  Şakir Paşa Ailesi: Skandallar ve Mucizeler dizisi planlanan tarihten bir bölüm önce sezon final yapacak.

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Başrol oyuncusu Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'ın erken sezon final nedenini açıkladı - Resim: 2

Normal şartlarda 16. bölümde sezon finali yapılması planlanan dizi için yeni bir karar alındı ve sezon finali 1 bölüm önceye çekildi.

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Başrol oyuncusu Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'ın erken sezon final nedenini açıkladı - Resim: 3

RTÜK’ten iki kez ceza alan yapım, Şakir Paşa’nın torunlarının açtığı dava sonucunda mahkeme kararıyla yayından kaldırılmış; ancak daha sonra taraflar arasında uzlaşma sağlanmış ve yayın izni yeniden verilmişti.

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Başrol oyuncusu Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'ın erken sezon final nedenini açıkladı - Resim: 4

Dizinin setinde iki kez yangın çıkması da gündeme oturmuştu. Büyükada’da çıkan yangında ekibe müdahale eden yapım amiri Serkan Sükyan, kısa süre sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılmış ve yaşamını yitirmişti.

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