Başrol oyuncusu Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'ın erken sezon final nedenini açıkladı
Çekimlerinin yapıldığı konak ikinci kez alevlere teslim olan ekranların sevilen yapımı Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi için açıklanan erken final kararının nedeni belli oldu.
Yayına girdiği günden bu yana yaşanan mahkeme süreci ve setteki iki kez çıkan yangınlarla düşmeyen Şakir Paşa Ailesi: Skandallar ve Mucizeler dizisi planlanan tarihten bir bölüm önce sezon final yapacak.
Normal şartlarda 16. bölümde sezon finali yapılması planlanan dizi için yeni bir karar alındı ve sezon finali 1 bölüm önceye çekildi.
RTÜK’ten iki kez ceza alan yapım, Şakir Paşa’nın torunlarının açtığı dava sonucunda mahkeme kararıyla yayından kaldırılmış; ancak daha sonra taraflar arasında uzlaşma sağlanmış ve yayın izni yeniden verilmişti.
Dizinin setinde iki kez yangın çıkması da gündeme oturmuştu. Büyükada’da çıkan yangında ekibe müdahale eden yapım amiri Serkan Sükyan, kısa süre sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılmış ve yaşamını yitirmişti.