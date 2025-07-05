Bayhan konserinde korku dolu anlar; kendisini bir anda yerde buldu

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde kurulan açık hava sahnesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan ünlü şarkıcı Bayhan'ın şarkı söylerken sahnede bir hoparlöre ya da kabloya takılması sonucu dengesini kaybedip düştüğü anlar kameraya yansıdı.