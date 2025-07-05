Bayhan konserinde korku dolu anlar; kendisini bir anda yerde buldu
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bursa'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan ünlü şarkıcı Bayhan, konser sırasında talihsiz bir kaza yaşadı.
Kaynak: İHA
Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde kurulan açık hava sahnesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan ünlü şarkıcı Bayhan'ın şarkı söylerken sahnede bir hoparlöre ya da kabloya takılması sonucu dengesini kaybedip düştüğü anlar kameraya yansıdı.
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Kısa süreli panik yaşayan seyirciler, sanatçının yeniden ayağa kalkmasıyla rahatladı. Bayhan, yaşadığı kazaya rağmen konserine ara vermeden devam etti.
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