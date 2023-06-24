Bayram haftası burç yorumları....
Haber3.com yazarı Levent Gözaçan yazdı: 26 haziran haftasında gökyüzü neler söylüyor ? İşte bayram tatili haftası burç yorumları...
Haftanın genelinde; Güneş’in Satürn ve Jüpiter ile iyicil açıları olduğunu görüyoruz. Bunlar sizin için tanınma, kendinizi gösterme, öne çıkma, diğerleri ile iyi ilişkiler kurma, gezme, eğlenme, haberleşme, çevreye yayılma, büyük düşünme, sorumluluk alma, öz güven duyma, planlı olma ve iyi yönetme gibi alanlarda fırsatlar ve şanslar yaratabilir. Elbette kapıya kadar gelen bu şanslar için yerinizden kalkıp kapıyı açmanız da gereklidir. Bunlardan yararlanmaya bakın.
İki haftadan beri kendini gösteren Uranüs-Mars kare açısına geçen hafta Venüs de katılmıştı. Uranüs’ün bu olumsuz açıları bu hafta da devam ediyor. Bu yüzden kadın-erkek konuları ile bağlantılı olarak, beklenmedik ve hızlı kararlar vermeyin. Hızlı gelişen şaşırtıcı ve sıra dışı durumlara dikkat edin. Mutlak düşünerek ve yavaş hareket edin. Çünkü hızlı hareketleriniz; ani krizlere, gerilime, ayrılığa, kazalara ya da yaralanmaya doğru gidebilir.
Dikkat etmeniz gereken diğer alan, geçtiğimiz Perşembe günü başlayan ve 26 Haziran haftasının Cuma gününe kadar devam edecek Neptün-Merkür kare açısıdır. ; yazışmalar, görüşmeler, konuşmalar, haberleşmeler, anlaşmalar, sözleşmeler, atacağınız imzalar, iletişimin her türü, akıl ve zekanızı kullanacağınız her alanda kesinlikle uyanık ve açık fikirli olmalısınız. Bulanık kafa, sisli durumlar, kaypaklık, yalan, dolan, iftira, aldatma, aldatılma, önemsememe, dikkate almama, gözden kaçırma, alkol benzerleri ile uyuşma gibi durumlarla karşılaşma olasılığı yüksektir. Beklentilerinizin suya düşmemesi, hayal kırıklığı yaşamamak, utandırıcı durumlara düşmemek, kandırılmamak, iftiraya ya da ihanete uğramamak için mutlaka kafanız net olmalı, zekanız işler durumda kalmalıdır.
YÜKSELEN KOÇ: Aile, ev, aile büyükleri, doğup büyüdüğünüz yerler, aile yadigarları, anavatan ya da çocukluğunuzla ilgili yoğun bir gündem sizi bekliyor. Bununla bağlantılı olarak; öz güven duyma, kendini değerli hissetme, para kazanma, alacaklar, borçlar ya da birikimleriniz hakkında olumlu fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Aile ve ev konularında kesinlikle gerçekçi, sade, mantıklı ve ölçülü olmalısınız. Bu size başarı ve iç huzuru getirir. Yakın çevre ve akrabalarla bağlantılı olarak; alkol gibi kafa karıştırıcı maddeler, yalan, dolan, iftira, gizli işler, iletişimler, gizli düşmanlar, sahte ya da kandırma amaçlı anlaşmalar gündeme gelebilir. Bulanık, sisli, alkol gibi kafa karıştırıcı, kaypak durumlardan ve ortamlardan uzak durmalısınız. Kişisel zevklerde, eğlencelerde, kadın-erkek konuları, sevgili edinme arayışları ya da flörtleşmelerde hızlı gelişen beklenmedik krizler, gerilimler ya da kazalar maddi kayıplara da neden olabilir.