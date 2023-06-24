Bayram haftası burç yorumları....

YÜKSELEN KOÇ: Aile, ev, aile büyükleri, doğup büyüdüğünüz yerler, aile yadigarları, anavatan ya da çocukluğunuzla ilgili yoğun bir gündem sizi bekliyor. Bununla bağlantılı olarak; öz güven duyma, kendini değerli hissetme, para kazanma, alacaklar, borçlar ya da birikimleriniz hakkında olumlu fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Aile ve ev konularında kesinlikle gerçekçi, sade, mantıklı ve ölçülü olmalısınız. Bu size başarı ve iç huzuru getirir. Yakın çevre ve akrabalarla bağlantılı olarak; alkol gibi kafa karıştırıcı maddeler, yalan, dolan, iftira, gizli işler, iletişimler, gizli düşmanlar, sahte ya da kandırma amaçlı anlaşmalar gündeme gelebilir. Bulanık, sisli, alkol gibi kafa karıştırıcı, kaypak durumlardan ve ortamlardan uzak durmalısınız. Kişisel zevklerde, eğlencelerde, kadın-erkek konuları, sevgili edinme arayışları ya da flörtleşmelerde hızlı gelişen beklenmedik krizler, gerilimler ya da kazalar maddi kayıplara da neden olabilir.