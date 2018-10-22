''Bebeğimi ve beni boğmaya çalıştı''

Çocuğu ile soy bağı kuran baba Ahmet Ağaoğlu’nun daha sonra Bennu Gerede’ye fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığının anlatıldığı dava dilekçesinde, “Müvekkil Bennu Gerede 9 aylıkken bebeği ile birlikte konuttan ayrılmaya karar vermiştir. Bunun üzerine davalı Ahmet Ağaoğlu müvekkil Bennu Gerede’yi ve bebeği yastıkla boğmaya çalışmıştır. Müvekkil 10 yıl boyunca çocuğa tek başına bakmıştır. Müvekkilin Ağaoğlu’ndan olan çocuğundan başka 3 çocuğu daha vardır. 4 çocuğuyla Bali’ye yerleşen müvekkil Bennu Gerede bir süre önce Türkiye’ye dönmüş ve çocuklarıyla birlikte annesinin Nişantaşı’ndaki evine yerleşmiştir. Çocuğu için müvekkile 2 Nisan 2018’e kadar düzenli olarak 3 bin dolar ödeyen davalı Ahmet Ağaoğlu, artık çocuğa ödeme yapmayacağını bildirmiştir. İş bulmakta güçlük çeken müvekkil de bu davayı açmak zorunda kalmıştır” denildi.

