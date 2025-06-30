Bebeğini kaybeden Ege Kökenli sessizliğini haftalar sonra bozdu
İlk kez anne olmaya hazırlanırken geçtiğimiz ay bebeğini kaybettiğini duyuran güzel oyuncu Ege Kökenli sessizliğini haftalar sonra bozdu...
"Aykut Enişte", "Güneşin Kızları", "Duy Beni" ve "Paranoya" gibi yapımlarla tanınan oyuncu Ege Kökenli, birkaç ay önce ilk bebeğini beklediğini duyurmuş, karnı burnunda fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşarak mutluluğunu takipçileriyle paylaşmıştı.
Ancak Ege Kökenli, geçtiğimiz haftalarda ise hayranlarını üzen bir haber vermiş ve gebeliğinin 22. haftasında bebeğini kaybettiğini duyurmuştu.
Ünlü oyuncu, gebeliğinin 22. haftasında bebeğini kaybettiğini duyurarak, Instagram hesabından duygusal bir açıklamada bulunmuştu:
“Hayat bazen bizi en savunmasız yerimizden sınar... Büyük bir heyecan ve sevgiyle beklediğimiz bebeğimizi, gebeliğimin 22'nci haftasında her şeyin yolunda göründüğü bir dönemde yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik. Bu beklenmedik acı, doktorlarımızın da söylediği gibi yüzde bir ihtimalle gerçekleşen bir durumdu. Tıbben elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık. Yaşadığımız bu derin kaybın ardından, bir süre sessiz kalmayı, yasımıza ve iyileşme sürecimize alan tanımayı tercih ediyoruz. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış, hassasiyet ve saygı için şimdiden teşekkür ederiz.”
32 yaşındaki güzel oyuncu bu kötü haberin ardından haftalar süren sessizliğin ardından sosyal medya hesabında gün batımında sahilde yürürken çekilen görüntülerini paylaşarak duygularını şu sözlerle ifade etti: