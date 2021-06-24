Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı sahalara geri döndü

İki gün önce hamile olduğunu duyuran Subaşı'dan üzücü haber gelmişti. Bebeğini kaybettiğini açıklayan Subaşı, "Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünün ertelendiğini yazmıştım. Ne yazık ki bu stresin bebeğimi kaybetmeme neden olduğunu bildirmek zorundayım. Çok üzgünüm. Tüm desteğiniz için teşekkür ederim." demişti.