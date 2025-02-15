Bebek'te 11 bin lira kira ödüyordu: Bilirkişiden rekor zam!

Yapılan incelemeler sonucunda ev sahibinin "100 bin liralık evde 11 bin liraya oturuyor" dediği, Tanyolaç'ın ise "Gecekondu dairesinde, kapıcı dairesinde oturuyorum. Fareli, pireli eve 80 bin lira çok" dediği ev için bilirkişi heyeti inceleme yaptı.