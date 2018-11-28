Beckham çiftinin evliliği çatırdıyor

Karısının bu takıntısı ise David Beckham'ı çok rahatsız ediyor. Çifte yakın kaynaklar, Victoria ve David Beckham'ın çok farklı kişiliklere sahip olduğunu belirterek "David belli bir noktaya kadar güvenlik için alınan önlemleri anlayabiliyor. Ama Victoria'nın bu konuda çok abartıya kaçması onu rahatsız ediyor ve çiftin arasını açıyor" diye yorum yaptı.