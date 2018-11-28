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  3. 28 Kasım 2018 14:00

Beckham çiftinin evliliği çatırdıyor

Bir süredir aralarının pek de iyi olmadığı iddia edilen Beckham çifti ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Beckham çiftinin evliliği çatırdıyor

Radar adlı internet sitesinde yer alan habere göre Victoria ve David Beckham çiftinin evliliği gerçekten de uçurumun kıyısına geldi. Ama bunun sebebi ne aldatma ne de iletişimsizlik. Ünlü çiftin evliliğini sarsan, akla gelmeyecek bir olay.

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Beckham çiftinin evliliği çatırdıyor

İddialara göre Victoria Beckham, evlerine yönelik olarak yaşadıkları iki soygun girişiminin ardından "güvenlik takıntısı" kurbanı oldu. Bu takıntı öylesine ileri bir boyuta geldi ki Victoria Beckham, sahip oldukları bütün gayri menkulleri ileri güvenlik sistemleriyle donattı.

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Beckham çiftinin evliliği çatırdıyor

Bu sistem sayesinde de sahip oldukları bütün malikaneleri dünyanın neresine giderse gitsin akıllı telefonu aracılığıyla takip edebiliyor.

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Beckham çiftinin evliliği çatırdıyor

Karısının bu takıntısı ise David Beckham'ı çok rahatsız ediyor. Çifte yakın kaynaklar, Victoria ve David Beckham'ın çok farklı kişiliklere sahip olduğunu belirterek "David belli bir noktaya kadar güvenlik için alınan önlemleri anlayabiliyor. Ama Victoria'nın bu konuda çok abartıya kaçması onu rahatsız ediyor ve çiftin arasını açıyor" diye yorum yaptı.

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