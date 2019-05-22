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  3. 22 Mayıs 2019 18:55

Begüm Kütük gözyaşlarını tutamadı

Begüm Kütük önceki akşam eşi Eril Yaşaroğlu ile birlikte görüntülendi. Geçtiğimiz yıl 4 aylık bebeğini kaybeden kütük muhabirlerin sorusunu duyunca gözyaşlarını tutamadı. .

Begüm Kütük gözyaşlarını tutamadı

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çifti önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi. Kütük, gazetecilerin 'bebek' sorusu karşısında duygusal anlar yaşadı.

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Begüm Kütük gözyaşlarını tutamadı

ALLAH İSTEYEN HERKESE NASİP ETSİN Geçtiğimiz yıl 4 aylık hamileyken bebeğini kaybeden Begüm Kütük, muhabirlerin "Yeniden anne olmak istiyor musunuz?" sorusu karşısında gözyaşlarını tutamadı. Kütük, gözyaşları içinde 'Allah isteyen herkese anne olmayı nasip etsin, böyle şeyler kısmet' açıklamasını yaptı.

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Begüm Kütük gözyaşlarını tutamadı

EŞİNE TAÇ TAKARAK JEST YAPTI Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan çiftten Yaşaroğlu eşine kameralar önünde taç takarak jest yaptı.

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Begüm Kütük gözyaşlarını tutamadı

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