Begüm Kütük gözyaşlarını tutamadı

ALLAH İSTEYEN HERKESE NASİP ETSİN Geçtiğimiz yıl 4 aylık hamileyken bebeğini kaybeden Begüm Kütük, muhabirlerin "Yeniden anne olmak istiyor musunuz?" sorusu karşısında gözyaşlarını tutamadı. Kütük, gözyaşları içinde 'Allah isteyen herkese anne olmayı nasip etsin, böyle şeyler kısmet' açıklamasını yaptı.