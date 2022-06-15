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Behzat Ç. hayranlarına müjde! Tam kadro geri dönüyorlar

Fenomen dizi Behzat Ç.'de Behzat Ç.'yi canlandıran Erdal Beşikçioğlu, hayranlarının merakla beklediği müjdeyi açıkladı.

Behzat Ç. hayranlarına müjde! Tam kadro geri dönüyorlar - Resim: 1

Türk televizyonlarının sıra dışı yapımlarından olan Behzat Ç. üçüncü defa seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

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Behzat Ç. hayranlarına müjde! Tam kadro geri dönüyorlar - Resim: 2

Başarılı oyuncu Erdal Beşikçioğlu, magazin muhabirlerine yaptığı açıklamada yeni sezon müjdesini duyurdu. Behzat Ç.'nin aynı kadroyla devam edeceğini belirten ünlü oyuncu, " Ufak tefek yeni kadromuz da olacak. Bizi ikna etmek hiç zor değil. Yazılı bir metin içerisinde gördüğünüz zaman hikayeyi, o sizi etkiliyorsa bütün sanatçılar için yeterlidir" dedi.

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Behzat Ç. hayranlarına müjde! Tam kadro geri dönüyorlar - Resim: 3

Behzat Ç. ilk olarak 2010-2013 yılları arasında Star TV'de yayınlanmıştı. 

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Behzat Ç. hayranlarına müjde! Tam kadro geri dönüyorlar - Resim: 4

Ekrandan kaldırılan dizi 2019 yılında da BluTV'de yeni sezonuyla seyirciyle buluşmuştu.

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