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  3. 01 Haziran 2019 09:22

Behzat Ç.'nin çekimlerinden ilk görüntüler geldi

Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı, hafızalara kazınan polisiye dizi Behzat Ç.'nin çekimleri Ankara'da son sürat devam ediyor. Behzat Ç.'nin yeni sezon oyuncu kadrosu da açıklandı.

Behzat Ç.'nin çekimlerinden ilk görüntüler geldi

Dizi tarihinin fenomen projelerinden 'Behzat Ç.'nin yeni sezon kadrosunda efsane ekipten Beşikçioğlu dışında Nejat İşler, Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol ve Ayça Eren yer alıyor.

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Behzat Ç.'nin çekimlerinden ilk görüntüler geldi

Bu ekibe ayrıca Ahu Türkpençe, Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli, Rıdvan Aybars Düzey, Gülşah Çomoğlu ve Kadir Çelik dahil oldu.

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Behzat Ç.'nin çekimlerinden ilk görüntüler geldi

İnter Medya imzasını taşıyan, önceki yıllarda olduğu gibi senaryosunu yine Ercan Mehmet Erdem'in yazdığı ve yönetmen koltuğunda Serdar Akar'ın oturduğu 'Behzat Ç.'nin yeni bölümleri çok yakında sadece BluTV'de izleyicilerle buluşacak.

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Behzat Ç.'nin çekimlerinden ilk görüntüler geldi

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