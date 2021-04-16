Behzat Ç’yi kim bitirdi? Erdal Beşikçioğlu yanıt verdi

JÜLİDE ATEŞ: ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KENDİ HAYATINDA BEHZAT Ç GİBİ KÜFÜRBAZ MI?

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU: Hak edildiği zaman ağzımdan kaçıveriyor. Küfürlü mü konuşuyorum? Yok. Ama insanın ağzına pelesenk olduğu zaman, o yılın sonunda Behzat Ç bittikten sonra da zaman zaman kaçtığı olmuştur. Şimdi yavaş yavaş toparlıyorum. Çok küfür etmiyorum artık, Behzat’ta çok zıvanadan çıkmıştım. Artık küfürün ötesine geçmiş, refleks olmuş, bir konuşma biçimi haline… Sanırım ben argo konuşuyorum küfretmiyorum. Behzat Ç’de küfür etmedi, argo konuştu. “Bok”sun demek karşı tarafın kişiliğine hakaret, “bokluk etme” dediğiniz zaman öyle davranma diyorsunuz. Birisi küfür, ötekisi de argo. Benim nitelemem bu!