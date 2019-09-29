''Bekar kalsaydım...'' dedi, bombayı patlattı

"EĞER BEKAR OLSAYDIM DALDAN DALA KONARDIM" Kurtoğlu, "Eşinizle 49 yıldır evlisiniz" sözü üzerine "Ailem çok önemli. Eğer bekar olsaydım daldan dala konardım ama ailevi değerlere hep önem verdim. Bu da başarıyı ve istikrarı getirdi. Üç evlat yetiştirdim, yedi torunum var" açıklamasını yaptı.