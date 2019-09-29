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  3. 29 Eylül 2019 11:05

''Bekar kalsaydım...'' dedi, bombayı patlattı

Arabesk müziğin en önemli isimlerinden olan Cengiz Kurtoğlu konser öncesi verdiği röportajda özel hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulundu.

''Bekar kalsaydım...'' dedi, bombayı patlattı

Fantezi müziğin en sevilen isimlerinden olan Cengiz Kurtoğlu, konser öncesi sanat hayatı ve özel hayatı ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

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''Bekar kalsaydım...'' dedi, bombayı patlattı

Posta'ya konuşan Kurtoğlu, "Bekar olsaydım daldan dala konardım" diyerek samimi bir itirafta bulundu.

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''Bekar kalsaydım...'' dedi, bombayı patlattı

"EĞER BEKAR OLSAYDIM DALDAN DALA KONARDIM" Kurtoğlu, "Eşinizle 49 yıldır evlisiniz" sözü üzerine "Ailem çok önemli. Eğer bekar olsaydım daldan dala konardım ama ailevi değerlere hep önem verdim. Bu da başarıyı ve istikrarı getirdi. Üç evlat yetiştirdim, yedi torunum var" açıklamasını yaptı.

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''Bekar kalsaydım...'' dedi, bombayı patlattı

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