''Bekaret'' açıklamasından 9 gün sonra hamile kaldı

Amatör olarak şarkı söyleyen ve Game of Thrones adlı dünyaca ünlü dizinin başrol oyuncusu Emilia Clarke'ın dublörlüğünü gerçekleştiren Rosie Mac, bundan altı ay önce bekardı ve evleninceye kadar cinsel deneyim yaşamamaya kararlıydı. Ancak 21 yaşındaki Rosie Mac, altı ay önce Josh Break isimli biriyle tanıştı. O andan itibaren de hayatı tamamen değişti.