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  3. 05 Kasım 2018 18:05

''Bekaret'' açıklamasından 9 gün sonra hamile kaldı

Game Of Thrones'un yıldız oyuncusu Emilia Clarke'ın dublörü olarak tanıdığımız güzel oyuncu Rosie Mac, evleninceye kadar beakeritini koruyacağını söyledikten 9 gün sonra hamile kaldı.

''Bekaret'' açıklamasından 9 gün sonra hamile kaldı

Game of Thrones'un yıldız oyuncusu Emilia Clarke'ın dublörü olarak tanıdığımız güzel oyuncu Rosie Mac, evleninceye kadar bekaretini koruyacağını söyledikten 9 gün sonra hamile kaldı.

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''Bekaret'' açıklamasından 9 gün sonra hamile kaldı

Amatör olarak şarkı söyleyen ve Game of Thrones adlı dünyaca ünlü dizinin başrol oyuncusu Emilia Clarke'ın dublörlüğünü gerçekleştiren Rosie Mac, bundan altı ay önce bekardı ve evleninceye kadar cinsel deneyim yaşamamaya kararlıydı. Ancak 21 yaşındaki Rosie Mac, altı ay önce Josh Break isimli biriyle tanıştı. O andan itibaren de hayatı tamamen değişti.

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''Bekaret'' açıklamasından 9 gün sonra hamile kaldı

Rosie Mac, aniden gelişen olaylar hakkında, "Biliyorum, bu çok çılgın. Ben ilk bakışta aşka asla inanmazdım. Ama sonra bir gün biriyle tanışıyorsunuz ve onun ruh eşiniz olduğunu anlıyorsunuz" diye anlatıyor.

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''Bekaret'' açıklamasından 9 gün sonra hamile kaldı

Rose Mac ile eşi Josh Break birbirlerini Facebook'tan görüp tanışmak istedi. Ama hiç gerçek hayatta bir araya gelmemişlerdi. Ardından ikisinin de California'da olduğu bir sırada yüz yüze görüşmeye karar verdiler.

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