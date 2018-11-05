''Bekaret'' açıklamasından 9 gün sonra hamile kaldı
Game Of Thrones'un yıldız oyuncusu Emilia Clarke'ın dublörü olarak tanıdığımız güzel oyuncu Rosie Mac, evleninceye kadar beakeritini koruyacağını söyledikten 9 gün sonra hamile kaldı.
Game of Thrones'un yıldız oyuncusu Emilia Clarke'ın dublörü olarak tanıdığımız güzel oyuncu Rosie Mac, evleninceye kadar bekaretini koruyacağını söyledikten 9 gün sonra hamile kaldı.
Amatör olarak şarkı söyleyen ve Game of Thrones adlı dünyaca ünlü dizinin başrol oyuncusu Emilia Clarke'ın dublörlüğünü gerçekleştiren Rosie Mac, bundan altı ay önce bekardı ve evleninceye kadar cinsel deneyim yaşamamaya kararlıydı. Ancak 21 yaşındaki Rosie Mac, altı ay önce Josh Break isimli biriyle tanıştı. O andan itibaren de hayatı tamamen değişti.
Rosie Mac, aniden gelişen olaylar hakkında, "Biliyorum, bu çok çılgın. Ben ilk bakışta aşka asla inanmazdım. Ama sonra bir gün biriyle tanışıyorsunuz ve onun ruh eşiniz olduğunu anlıyorsunuz" diye anlatıyor.