Bekaretini bir iş adamına 250 bin Euro'ya sattı
Yurtdışında internette kurulan "eskort" sitelerinde bekaretini satan genç kızlara bir yenisi daha eklendi.
Almanya'da kabin memuru olan Mandy, bir eskort sitesinde bekaretini satışa çıkardı. 36 yaşındaki kadına Münih'ten ismi gizli bir iş adamı talip oldu.
Mandy, beklediği 'doğru adam'ın belki hiç gelmeyeceğini farkettiğini belirterek, daha önce ilişkiye girmemiş olmayı "Sanki bir casino gibi, nerede duracağını bilmek zorundasın" şeklinde tasvir etti. "Yıllarca kendime, doğru adamı bulmak için sadece bir yıl daha daha beklemek zorunda olduğumu söylüyordum." diye konuşan kadın, açık arttırmadan kazandığı parayı, kariyerine harcayacağını, bu parayla ailesine yardım edeceğini ve paranın bir kısmını hayır kuruluşuna bağışlayacağını söyledi.
Mandy ayrıca, "Her kadın bekaretini bir kere kaybedebilir" dedi. Kabin memuru, satıştan sonra da hayalindeki adamla tanışmayı halen umut etiğini söyledi. Mandy, "Bir gün doğru adamla tanışacak olma umudumdan vazgeçmedim. Eğer beni severse artık bekaretim olmadan kabul edecektir" diye konuştu.