Bekaretini bir iş adamına 250 bin Euro'ya sattı

Mandy, beklediği 'doğru adam'ın belki hiç gelmeyeceğini farkettiğini belirterek, daha önce ilişkiye girmemiş olmayı "Sanki bir casino gibi, nerede duracağını bilmek zorundasın" şeklinde tasvir etti. "Yıllarca kendime, doğru adamı bulmak için sadece bir yıl daha daha beklemek zorunda olduğumu söylüyordum." diye konuşan kadın, açık arttırmadan kazandığı parayı, kariyerine harcayacağını, bu parayla ailesine yardım edeceğini ve paranın bir kısmını hayır kuruluşuna bağışlayacağını söyledi.

