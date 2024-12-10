Bella Hadid, oyunculuğa başladı
Podyumların güzel ismi Bella Hadid şimdi de oyunculuğa soyundu.
Günümüzde moda dünyasının en çok aranan isimlerinden biri olan Bella Hadid, uzun bir süredir sessizliğini koruyordu.
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Ünlü modelin, yıllardır mücadele ettiği Lyme hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı.
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28 yaşındaki model, yaklaşık 2 yıllık aranın ardından Eylül ayında düzenlenen Paris Moda Haftası'nda podyuma çıktı. Hadid, Saint Laurent markasının defilesinde maskülen bir stil ile dikkat çekti. Siyah bir takım elbise giyerek podyumda boy gösteren model, son olarak Ekim 2022’de bir defilede yer almıştı.
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Podyumlardan uzak kaldığı dönemde gözlerden uzak bir yaşam süren Bella Hadid, oyunculuk alanında da hayranlarına sürpriz yaptı.
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